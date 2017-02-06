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В Сочи планируют установить рекорд по массовому спуску с горы в бикини

Мероприятие намечено на апрель

Карнавал BoogelWoogel пройдет в Сочи в апреле. Гости праздника смогут принять участие в массовом спуске с горы в купальниках или карнавальных костюмах на лыжах и сноубордах и установить рекорд Гиннесса, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Посетителей ждут прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, фестивали уличной еды и красок, выступления творческих коллективов. Планируется, что мероприятие соберет более 20 тыс. человек. 

Кроме того, 1 апреля на курорте «Роза Хутор» состоится «Снежный батл» — битва профессиональных танцоров. Желающие смогут взять уроки в школе веселого бега, а также посмотреть профессиональный турнир по пляжному волейболу на снегу и Кубок конструкторов BoogelWoogel — спуск с горы на собранных участниками болидах.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Сочи планируют установить рекорд по массовому спуску с горы в бикини

Мероприятие намечено на апрель

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