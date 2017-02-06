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Мэрия Тамбова в 2017 году привлечет почти 900 млн кредитных средств

Деньги направят на покрытие дефицита городской казны и погашение долговых обязательств

В 2017 году администрация Тамбова намерена привлечь более 886 млн рублей кредитных средств. Соответствующий аукцион разместила мэрия города на сайте госзакупок.

Заемные деньги городские власти намерены направить на покрытие дефицита городской казны и погашение долговых обязательств. Тамбовская администрация рассчитывает открыть в банках две кредитные линии: в 646,02 млн рублей и 240 млн рублей под 13,17% годовых на три года.

Таким образом, за использование кредитных денег власти готовы заплатить из городского бюджета почти 350,1 млн рублей, сообщает ИА «Абирег».

В конце 2016 года депутаты Тамбова согласовали привлечение более 2,27 млрд рублей кредитов на текущий год.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Мэрия Тамбова в 2017 году привлечет почти 900 млн кредитных средств

Деньги направят на покрытие дефицита городской казны и погашение долговых обязательств

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