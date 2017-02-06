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Филиал парка «Патриот» появится в Кронштадте

С 2017 года в Кронштадте намерены проводить Санкт-Петербургский международный военно-морской салон

Филиал подмосковного военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил (ВС) РФ «Патриот» появится в Кронштадте. Об этом рассказал начальник пресс-службы Западно-военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.

В частности, на площадях Кронштадтского адмиралтейства оборудуют зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств. Кроме того, на территории парка откроются тренажерные комплексы для развития туристической отрасли и проведения мероприятий боевой подготовки, военно-патриотического воспитания допризывной молодежи, передает Санкт-Петербург.Ру.

По словам Мугинова, на территории форта Кроншлот намерены организовать презентации передовых инновационных технологий, разместить школу юнг, водолазный комплекс, яхт-клуб и шлюпочную базу. Помимо этого, появится возможность проводить постоянно действующие выставки предприятий военно-промышленного комплекса.

Ожидается, что кронштадтский филиал парка «Патриот» станет символом ратной славы и местом демонстрации мощи Военно-морского флота России.

С 2017 года в Кронштадте намерены проводить Санкт-Петербургский международный военно-морской салон.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Филиал парка «Патриот» появится в Кронштадте

С 2017 года в Кронштадте намерены проводить Санкт-Петербургский международный военно-морской салон

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