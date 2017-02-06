СМИ: половина авиации ВМФ США не может летать

Две трети палубных самолетов семейства F/A-18 в составе авиации ВМС США небоеспособны.



Как пишет Defense News, 62% от списочного состава машин этого типа в данный момент не эксплуатируются: 27% находятся в глубоком резерве, а еще 35% ждут запчасти для ремонта.



Издание утверждает, что если брать все воздушные суда ВМФ в целом, то количество неспособных к бою составляет 53% (около 1,7 тыс. летательных аппаратов). Это вдвое выше среднего показателя за всю историю американской морской авиации.



Среди главных причин такой ситуации называются затянутые сроки текущего технического обслуживания и нехватка денег на ремонт самолетов. Кроме этого, регулярно происходят задержки с поставками запчастей и вывод в резерв техники, на содержание которой нет денег.

Военные подчеркивают, что ситуация в будущем только осложнится, если конгресс и дальше будет затягивать сроки утверждения военного бюджета.

Ранее в США был принят закон, согласно которому с 2011 года бюджет оборонного ведомства должен был сокращаться в течение 10 лет. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет снять эти ограничения, но для этого ему необходима помощь конгресса США.

Некоторые эксперты утверждают, что при Трампе военный бюджет может вырасти на 20% — до $700 млн.