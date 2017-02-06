Украина ожидает решение суда Лондона по долгу перед Россией в апреле

Украина ожидает решение лондонского суда по вопросу долга по еврооблигациям на $3 млрд перед Россией в апреле. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на встрече с журналистами в Киеве.

Он также выразил надежду на то, что Высокий суд Англии по результатам январских слушаний отклонит ходатайство российской стороны об ускоренном рассмотрении иска о взыскании с Киева долга.

«Сейчас судья готовит решение. Каким оно будет — никто не знает. Я уверен, что из-за того, что у нас сильная позиция, это будет решение в нашу пользу. Но никаких коммуникаций не предусмотрено ни для одной из сторон — ни для Украины, ни для России», — приводит его слова «РИА Новости».

Высокий суд Лондона завершил трехдневные слушания по долгу Украины 19 января. Судья Уильям Блэр сообщил ранее, что решение будет принято «в положенный срок».

Российский Минфин в феврале подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. Иск касается невыплаты долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на $3 млрд.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы Россия успела выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния.