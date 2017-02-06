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Трамп: людям нужна безопасность на границе и усиленные проверки

По его словам, любые опросы, которые показывают негативное отношение людей к этой проблеме, являются «фальшивыми новостями»

Граждане США хотят безопасности на границе и усиленных проверок, написал американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

По его словам, любые опросы, которые показывают негативное отношение людей к этой проблеме, являются «фальшивыми новостями, такими же, как опросы CNN, ABC, NBC о выборах».

Напомним, в конце января Трамп подписал указ, который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Позже федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле на время отменил действие указа об ограничении въезда в США, принятого Трампом. Апелляция администрации президента не была удовлетворена судом.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Трамп: людям нужна безопасность на границе и усиленные проверки

По его словам, любые опросы, которые показывают негативное отношение людей к этой проблеме, являются «фальшивыми новостями»

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