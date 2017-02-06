Трамп: людям нужна безопасность на границе и усиленные проверки

Граждане США хотят безопасности на границе и усиленных проверок, написал американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 февраля 2017 г.

По его словам, любые опросы, которые показывают негативное отношение людей к этой проблеме, являются «фальшивыми новостями, такими же, как опросы CNN, ABC, NBC о выборах».

Напомним, в конце января Трамп подписал указ, который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.



Позже федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле на время отменил действие указа об ограничении въезда в США, принятого Трампом. Апелляция администрации президента не была удовлетворена судом.

