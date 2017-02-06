В Тольятти определились со вторым резидентом ТОР

В Тольятти определились со вторым резидентов ТОР. Комиссия одобрила заявку от предприятия, которое собирается реализовывать проект, связанный с разработкой и изготовлением испытательных стендов для аэрокосмических компаний.



Компания намерена инвестировать в проект более 41 млн рублей. Они планируют создать порядка 20 рабочих мест, сообщает TLTgorod.

Напомним, ранее в ТОР уже появился первый резидент. Компания намерена создать серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей.

Напомним, 28 сентября 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал документ о присвоении Тольятти статуса территории опережающего развития.



Статус ТОР приобретается на 10 лет с возможностью продления на пять лет и подразумевает налоговые льготы, снижение арендной платы и тарифа по страховым взносам для всех резидентов.

Порог минимальных капиталовложений в рамках инвестиционных проектов, согласно постановлению, не может быть менее 5 млн рублей. Еще одним необходимым условием является создание не менее 20 рабочих мест.

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