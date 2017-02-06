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На Ульяновском автозаводе сделали конкурента «Газели»

Сборка первой серии запланирована на апрель

Ульяновский автомобильный завод создал новую модель грузовика из обновленного семейства «Карго».

Машина в будущем сможет конкурировать с «Газелью», сообщает ресурс 1ul.ru со ссылкой на представителей сообщества «Российский Автопром_Russian Cars Industry».

Первую серию начнут собирать уже в апреле. Там рассказали, что новую модель будет отличать от старой сдвоенное пассажирское сиденье.

Благодаря бамперу и фарам новый УАЗ-3170 будет напоминать Nissan Navara прошлого поколения.

Кроме того, «УАЗ», грузоподъемность которого составит 1,5 т, будет иметь собственную раму, более мощный двигатель ЗМЗ и другой задний мост. По одним данным, он будет от «Газели», по другим — от Ford Transit. Рулевой механизм будет доработан.

Ранее стало известно о том, что внешность «УАЗ» разрабатывали студия НАМИ и ателье Pininfarina.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

На Ульяновском автозаводе сделали конкурента «Газели»

Сборка первой серии запланирована на апрель

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