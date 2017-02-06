На Ульяновском автозаводе сделали конкурента «Газели»

Ульяновский автомобильный завод создал новую модель грузовика из обновленного семейства «Карго».



Машина в будущем сможет конкурировать с «Газелью», сообщает ресурс 1ul.ru со ссылкой на представителей сообщества «Российский Автопром_Russian Cars Industry».



Первую серию начнут собирать уже в апреле. Там рассказали, что новую модель будет отличать от старой сдвоенное пассажирское сиденье.



Благодаря бамперу и фарам новый УАЗ-3170 будет напоминать Nissan Navara прошлого поколения.



Кроме того, «УАЗ», грузоподъемность которого составит 1,5 т, будет иметь собственную раму, более мощный двигатель ЗМЗ и другой задний мост. По одним данным, он будет от «Газели», по другим — от Ford Transit. Рулевой механизм будет доработан.

Ранее стало известно о том, что внешность «УАЗ» разрабатывали студия НАМИ и ателье Pininfarina.