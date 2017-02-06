Роструд напомнил работодателям о правилах организации труда в морозы

Федеральная служба по труду и занятости напомнила российским работодателям о необходимости соблюдения норм трудового законодательства, касающихся организации труда во время морозов.

«К работе на холоде допускаются только лица, прошедшие предварительные медицинские осмотры и не имеющие каких-либо противопоказаний для данной деятельности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

При этом сотрудники, работающие на открытой территории или в неотапливаемых помещениях, должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, который соответствует климатическим условиям в регионе.

Если похолодание вызовет аварии на предприятиях и приведет к остановке их работы, время простоя работников работников должно оплачиваться в размере не менее двух третей тарифной ставки в соответствии со статьей 157 Трудового кодекса РФ, напомнили в ведомстве.