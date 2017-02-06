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Москвичка получила 30-тысячный счет за парковку во дворе

Штраф сочли законным, поскольку женщина оставила свое авто не в том районе, который указан в ее резидентном разрешении

За припаркованную во дворе дома автомобиль москвичка Ирина Сильченко получила штраф в размере 30 тыс. рублей, имея на руках резидентное разрешение. Автомобиль оставался на парковке в течение 12 дней.

Согласно тексту резидентского соглашения, автовладелец может бесплатно оставить свое транспортное средство в зоне бесплатной парковки в Восточном Измайлове. Однако, как сообщает сетевое издание m24.ru, граница двух районов проходит по разделительной полосе проезжей части 9-й Парковой улицы.

В Московском парковочном пространстве заявили, что выписанный штраф является законным, так как водитель оставил свой автомобиль не в том районе, который указан в его резидентном разрешении. Ознакомиться с точными границами автовладельцы могут на сайте своего района.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Москвичка получила 30-тысячный счет за парковку во дворе

Штраф сочли законным, поскольку женщина оставила свое авто не в том районе, который указан в ее резидентном разрешении

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