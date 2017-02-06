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На Волге загорелся трехпалубный теплоход «Князь Донской»

Судно стоит в акватории судоремонтного завода

Трехпалубный теплоход «Князь Донской» загорелся на Волге, в районе Звенигово, в Марий Эл.

Судно не эксплуатируется, оно стоит в акватории судоремонтного завода, уточняет ИА MariMedia со ссылкой на главное управление МЧС по республике.

По данным ведомства, пострадавших в результате случившегося нет. 

Площадь возгорания пока не установлена. На кадрах происходящего, которые оказались в сети, видно, что огнем охвачены верхняя и средняя палубы теплохода.

Агентство напоминает, что теплоход находится на ремонте с июня 2015 года.

В октябре прошлого года судно затонуло до уровня второй палубы. В момент ЧП на борту никого не было, однако из моторного отсека вылилось около 60 кг нефтепродуктов.

По факту затопления прокуратура инициировала проверку.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

На Волге загорелся трехпалубный теплоход «Князь Донской»

Судно стоит в акватории судоремонтного завода

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