В Кисловодске жители дома вызвали спасателей из-за нападающего котенка

Жители Кисловодска вынужденно обратились к спасателям за помощью из-за слепого агрессивного котенка. Животное поселилось в подъезде одной из местных многоэтажек, сообщили в городском центре ГО и ЧС.

Вызов поступил от жителя дома на улице Тельмана. Недоброжелательный котенок бросался на людей и мешал жителям заходить и выходить из подъезда, передает NewsTracker.

Спасатели пришли на помощь, поймали котенка и передали его хозяйке. Обошлось без пострадавших.