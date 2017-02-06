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В Кисловодске жители дома вызвали спасателей из-за нападающего котенка

Агрессивное животное бросалось на людей и мешало входу и выходу из подъезда

Жители Кисловодска вынужденно обратились к спасателям за помощью из-за слепого агрессивного котенка. Животное поселилось в подъезде одной из местных многоэтажек, сообщили в городском центре ГО и ЧС.

Вызов поступил от жителя дома на улице Тельмана. Недоброжелательный котенок бросался на людей и мешал жителям заходить и выходить из подъезда, передает NewsTracker.

Спасатели пришли на помощь, поймали котенка и передали его хозяйке. Обошлось без пострадавших.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Кисловодске жители дома вызвали спасателей из-за нападающего котенка

Агрессивное животное бросалось на людей и мешало входу и выходу из подъезда

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