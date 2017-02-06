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На Байкале появилась «Ледяная библиотека чудес»

Это стена, испещренная пожеланиями людей на разных языках

«Ледяная библиотека чудес» появилась на озере Байкал. На стене из чистейшего льда нанесены пожелания. Сооружение напоминает по форме лабиринт-колизей, состоящий из множества книг.

Оно появилось недалеко от Байкальска. На его возведение понадобилось около двух недель, сообщает Сибирское агентство новостей.

Всего стена состоит из 460 «книг», каждая из которых весит 480 кг. Пожелания выполнены на русском, китайском, английском, французском, немецком и бурятском языках.

Как сказали авторы скульптурной композиции, весной книги растают и убегут ручейками в озеро. А Байкал сможет их прочитать и выполнить все пожелания.

«Ледяную библиотеку чудес» планируется создавать каждый год и включить ее возведение в национальный событийный календарь России.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

На Байкале появилась «Ледяная библиотека чудес»

Это стена, испещренная пожеланиями людей на разных языках

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