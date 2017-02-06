Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Конституция Сирии на переговорах в Астане не обсуждалась

В столице Казахстана прошло первое заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в САР

На переговорах в Астане эксперты России, Турции и Ирана не обсуждали конституцию Сирии.

Об этом сообщил глава делегации РФ, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

6 февраля в Астане состоялось первое заседание совместной оперативной группы РФ, Ирана и Турции по контролю за перемирием в САР.

«Сама конституция не обсуждалась. Внимание экспертов сосредоточено в первую очередь на выработке механизмов контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий», — заявил Гаджимагомедов, передает телеканал «Россия 24».

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Конституция Сирии на переговорах в Астане не обсуждалась

В столице Казахстана прошло первое заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в САР

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке