Конституция Сирии на переговорах в Астане не обсуждалась

На переговорах в Астане эксперты России, Турции и Ирана не обсуждали конституцию Сирии.



Об этом сообщил глава делегации РФ, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.



6 февраля в Астане состоялось первое заседание совместной оперативной группы РФ, Ирана и Турции по контролю за перемирием в САР.



«Сама конституция не обсуждалась. Внимание экспертов сосредоточено в первую очередь на выработке механизмов контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий», — заявил Гаджимагомедов, передает телеканал «Россия 24».

