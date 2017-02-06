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Власти ДНР опровергли сообщения об обстреле машины Захарченко

Глава республики и его окружение не пострадали

Машина руководителя ДНР Александра Захарченко не попадала под минометный обстрел. Об этом заявила представитель администрации главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, тем самым опровергая сообщения, появившиеся в ряде украинских СМИ.

Ранее сайт «Комсомольской правды» сообщал, что Захарченко попал под минометный обстрел со стороны украинских военных во время проверки одной из горячих точек в районе Донецка. По данным СМИ, инцидент произошел вблизи донецкой промзоны. Один или несколько снарядов, по словам источника, взорвались в непосредственной близости от места нахождения автомобиля главы республики, однако ни он, ни его окружение не пострадали, сообщает «Интерфакс». После происшествия Захарченко напомнил военным, что необходимо быть бдительнее.

За последние сутки украинские силовики обстреляли территорию ДНР более тысячи раз.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Власти ДНР опровергли сообщения об обстреле машины Захарченко

Глава республики и его окружение не пострадали

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