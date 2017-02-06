В Курске снимают фильм о подростках «Подстава»

В Курске проходят съемки нового художественного фильма «Подстава». Автор сценария и режиссер картины Алексей Воронцов ранее ставил спектакли в городском драматическом театре и участвовал в создании сериалов в Москве, сообщает ресурс KurskCity.ru.

В новой работе он исследует вопрос: на что способны современные подростки ради будущей карьеры? Фильм расскажет о закулисных интригах в театральной студии. Съемки проходят в драматическом театре, актеры — участники детской киностудии «Площадка».



Премьера «Подставы» намечена на осень этого года. Картину представят на Всероссийском кинофестивале «Отцы и дети» в Орле.

