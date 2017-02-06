Двенадцать вариантов развития страны

Регионы должны будут в этом году подготовить «дорожные карты» по повышению инвестиционной привлекательности. Для их составления они будут опираться на 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, утвержденных в понедельник премьер-министром Дмитрием Медведевым. «Дорожные карты» должны улучшить ситуацию с инвестклиматом в субъектах, что поможет поднять позицию России в рейтинге Всемирного банка Doing Business.



Россия с 2012 года поднялась со 124-го на 40-е место в рейтинге Doing Business, но большую часть инвестиций привлекают Московский и Санкт-Петербургские регионы. Чтобы ускорить региональное развитие, субъекты за этот год создадут свои «дорожные карты» и при поддержке правительства будут их выполнять. На федеральном уровне будут созданы рабочие группы, возглавляемые заместителями министров или профильными заместителями других федеральных органов.



— Эти целевые модели подготовлены на базе лучших практик. Надеюсь, они помогут регионам разработать собственные «дорожные карты» по улучшению условий ведения бизнеса, — заявил Дмитрий Медведев.



Сама программа имеет конкретные показатели, которые регионам необходимо будет достичь. Например, до 1 января 2021 года постановка на кадастровый учет должна сократиться с 80 дней до 38, а регистрация прав собственности — с 15 до 7 дней. В эти же сроки регионы должны уменьшить сроки получения разрешения на строительство с 210 дней до 80. До конца этого года субъекты должны обеспечить бизнесу подключение к электросетям за 90 дней, а присоединение к сетям газоснабжения — до 30 дней. Подключение к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения регионы должны обеспечить за 40 дней.



Организационное сопровождение будет обеспечивать Агентство стратегических инициатив (АСИ), а дважды в год Минэкономразвития станет докладывать правительству о достижении целевых показателей моделей.



По словам исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Мурычева, тема инвестиционной привлекательности будет обсуждаться в рамках предстоящей Недели российского бизнеса.



— Тема важная и инициируется по линии администрации президента, АСИ и РСПП. Мы ежемесячно оцениваем настроение и проблемы бизнеса и ведем индекс инвестиционной привлекательности регионов, — рассказал Александр Мурычев. — Есть масса программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, но не все срабатывают в силу разных причин. На мой взгляд, одной из таких причин является недоступность кредитов для поддержки стартапов и малого предпринимательства.



По мнению вице-президента РСПП, эффективность утвержденных 12 целевых моделей оценить сложно, и не последнюю роль в этом сыграют руководители регионов.



— Сейчас начинают активно оценивать деятельность самого губернатора, и идет некая соревновательность. В улучшении инвестиционного климата огромная роль отведена отношению губернатора к бизнесу и тому, какие меры он для этого принимает, — добавил Александр Мурычев.



Национальный рейтинг региональных властей по состоянию инвестиционного климата был опробован в 2014 году в 21 субъекте. Первый полномасштабный рейтинг был составлен в 2015 году. Работу региональных команд по созданию комфортных условий для бизнеса оценили в 76 субъектах. В 2016 году исследование охватило все 85 регионов России. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым и Севастополь оценивались вне рейтинга.



Стоит напомнить, что сами модели повышения инвестиционной привлекательности были представлены президенту Владимиру Путину еще в ноябре 2016 года во время заседания президиума Госсовета о мерах по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Тогда в список вошли следующие необходимые требования: развитие регионального законодательства по поддержке инвесторов, эффективная обратная связь с главой региона, возможность использования МФЦ для постановки на кадастровый учет и получения разрешения на строительство, сокращение количества проверок бизнеса, упрощение процедуры подключения к газу и водоснабжению, энергосетям и многое другое.

