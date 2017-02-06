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ФОМ: 32% россиян ожидают укрепления рубля, 12% — ослабления

Почти треть жителей РФ ожидает укрепления национальной валюты в течение ближайшего года

Данные январского опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) свидетельствуют о том, что около трети россиян ожидают укрепления рубля в течение ближайшего года, тогда как 22% опрошенных не предвидят изменений.

28% респондентов утверждают, что колебания курса рубля на их жизни не сказываются. Это число с октября выросло на 9 п.п.

36% опрошенных признают, что колебания рубля сильно влияют на их жизнь. Противоположного мнения придерживается 21% участников опроса.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

ФОМ: 32% россиян ожидают укрепления рубля, 12% — ослабления

Почти треть жителей РФ ожидает укрепления национальной валюты в течение ближайшего года

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