ФОМ: 32% россиян ожидают укрепления рубля, 12% — ослабления

Данные январского опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) свидетельствуют о том, что около трети россиян ожидают укрепления рубля в течение ближайшего года, тогда как 22% опрошенных не предвидят изменений.



28% респондентов утверждают, что колебания курса рубля на их жизни не сказываются. Это число с октября выросло на 9 п.п.



36% опрошенных признают, что колебания рубля сильно влияют на их жизнь. Противоположного мнения придерживается 21% участников опроса.

