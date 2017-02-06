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Демонтаж последней советской ядерной базы начался в Латвии

Работы будут завершены в течение ближайших шести месяцев

В Латвии начался демонтаж последней советской ядерной базы. Работы ведет латвийская компания Demontāža.lv. Об этом сообщает Delfi.lv.

Ракетный комплекс «Двина Р-12», расположенный в 14 км от города Гулбене, на котором ранее размещались ядерные ракеты, будет полностью демонтирован в течение шести месяцев. Стоимость работ по демонтажу оценивается в €190 тыс. Заказчиком выступило министерство обороны Латвии, сообщает ТАСС.

Владелец компании Demontāža Мартиньш Малниекс отметил, что комплекс не использовался в военных целях с 1982 года и в последнее время представлял собой заброшенную территорию. Он уточнил, что радиационного фона в зоне демонтажа нет. Как сообщает телеканал «360», база представляет собой 10-этажное подземное здание, на территории которого расположены четыре 32-метровые шахты и подземный командный центр. Бетон внутри шахты будут разбивать гидравлическими молотами и ножницами, а затем вывезут и переработают в щебень.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Демонтаж последней советской ядерной базы начался в Латвии

Работы будут завершены в течение ближайших шести месяцев

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