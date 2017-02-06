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СМИ: социал-демократы ФРГ впервые опередили блок Меркель

Уровень поддержки СДПГ вырос до 31%, что на 1 п.п. больше, чем у ХДС и ХСС

Уровень поддержки Социал-демократической партии (СДПГ) вырос на 4 п.п., до 31%, и теперь она опережает правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС и ХСС) на 1%.

Такие данные приводит газета Bild со ссылкой на результаты опроса Insa.

ХДС и ХСС пользуется поддержкой 30% опрошенных, что на 3 п.п. меньше предыдущего результата.

Таким образом, за полгода до следующих выборов в Бундестаг социал-демократам удалось впервые обойти своих партнеров по действующей правящей коалиции.

Уровень поддержки «Альтернативы для Германии» (АдГ) остался на прежнем уровне — 12%.

Опрос проводился 3–6 февраля среди 2042 человек.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

СМИ: социал-демократы ФРГ впервые опередили блок Меркель

Уровень поддержки СДПГ вырос до 31%, что на 1 п.п. больше, чем у ХДС и ХСС

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