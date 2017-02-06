СМИ: социал-демократы ФРГ впервые опередили блок Меркель

Уровень поддержки Социал-демократической партии (СДПГ) вырос на 4 п.п., до 31%, и теперь она опережает правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС и ХСС) на 1%.



Такие данные приводит газета Bild со ссылкой на результаты опроса Insa.

ХДС и ХСС пользуется поддержкой 30% опрошенных, что на 3 п.п. меньше предыдущего результата.



Таким образом, за полгода до следующих выборов в Бундестаг социал-демократам удалось впервые обойти своих партнеров по действующей правящей коалиции.



Уровень поддержки «Альтернативы для Германии» (АдГ) остался на прежнем уровне — 12%.



Опрос проводился 3–6 февраля среди 2042 человек.

