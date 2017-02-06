В Орле активисты ОНФ требуют очистить от наледи крыши соцобъектов

Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Орле направили в администрацию Орла обращение с предложением провести необходимые мероприятия для ликвидации наледи с крыш социальных объектов.

По словам представителя регионального штаба ОНФ в Орловской области Александра Короткевича, многие социальные объекты Орла могут представлять опасность для местных жителей из-за большого количества сосулек на крышах зданий.

«Объекты социальной инфраструктуры являются местом, мимо которых каждый день проходят тысячи жителей Орла. Несмотря на это, ряд государственных учреждений не принимает необходимых мер для ликвидации свисающих сосулек, которые могут в любой момент сорваться и травмировать проходящих граждан», — цитирует Короткевича InfoOrel.ru.

По его словам, местным чиновникам необходимо обратить внимание на эту проблему и обязать организации произвести ликвидацию наледи, а также установить специализированные ограждения.

В ходе мониторинга представители ОНФ установили, что особую опасность в городе представляет здание школы № 12, где длинные сосульки свисают над тротуаром, по которому ежедневно ходят дети. Ни ограждения, ни предупреждающих табличек на территории нет.

Аналогичную ситуацию «фронтовики» зафиксировали возле дома № 16 по улице 7 Ноября, в котором располагается военная прокуратура брянского гарнизона. Длина сосулек на крыше здания составляет примерно 25–30 см.

«Количество выпавших в этом году осадков усугубляет данную проблему и требует систематической очистки кровли от снега, а также ликвидации висящей наледи», — заключил представитель ОНФ.