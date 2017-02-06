В Удмуртии сотрудника ЖКС уволили после падения ребенка в яму

В Киясовском районе Удмуртии завершена проверка прокуратуры по факту падения ребенка в яму во время земляных работ. Выяснилось, что на месте происшествия не было предупреждающих знаков и ограждений, передает ИА «Сусанин».



Девочка 2006 года рождения упала в яму во время земляных работ 26 августа 2016 года. Ребенок получил травмы средней тяжести.



В результате ответственный за безопасность работник ООО «Подгорновский ЖКС» был уволен с должности. Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства.

