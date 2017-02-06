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В Удмуртии сотрудника ЖКС уволили после падения ребенка в яму

На месте происшествия не было знаков и ограждений

В Киясовском районе Удмуртии завершена проверка прокуратуры по факту падения ребенка в яму во время земляных работ. Выяснилось, что на месте происшествия не было предупреждающих знаков и ограждений, передает ИА «Сусанин».

Девочка 2006 года рождения упала в яму во время земляных работ 26 августа 2016 года. Ребенок получил травмы средней тяжести.

В результате ответственный за безопасность работник ООО «Подгорновский ЖКС» был уволен с должности. Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Удмуртии сотрудника ЖКС уволили после падения ребенка в яму

На месте происшествия не было знаков и ограждений

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