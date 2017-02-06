ФСБ: погранзона не мешает пересечению российско-белорусской границы

Создание пограничной зоны между РФ и Республикой Беларусь не повлечет за собой досмотр людей, машин и грузов и не предусматривает открытие пунктов пропуска через границу.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, пограничная зона на границе союзной Белоруссии создана для противодействия незаконной транзитной миграции, наркотрафику и контрабанде.

В ведомстве уточнили, что документы по погранзоне не накладывают ограничений на свободу пересечения границы гражданами двух стран и не противоречат нормам международных договоров России с Республикой Беларусь.



Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота также заявил, что введение приграничных зон на российско-белорусской границы ничего не изменит для граждан обоих государств.



2 февраля директор ФСБ России Александр Бортников подписал приказ об установлении пограничной зоны в пределах прилегающих к российско-белорусской границе территорий Псковской, Смоленской и Брянской областей.



В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко обвинил главу российского силового ведомства в том, что тот «одним росчерком пера» перечеркнул межгосударственное соглашение между Белоруссией и Россией по границе.

