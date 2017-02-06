Власти Алтайского края обещали поддержать студенческие семьи

В правительстве Алтайского края планируют запустить механизм адресной поддержки студенческих семей. При рождении ребенка им планируют выдавать единовременную выплату.

В настоящее время еще неизвестно, какая именно помощь предполагается. Механизм соцподдержки сначала должны согласовать с краевым минфином.

Предварительно известно, что размер единовременной выплаты студенческой семье на первого ребенка будет 5 тыс. рублей, на второго — 10 тыс. рублей, передает altapress.ru.

Пособия при рождении ребенка будут получать семьи, в которой оба или единственный родитель обучаются по очной форме в ссузах или вузах. При этом отмечается, что поддержка будет адресной.



Всего на социальную поддержку семей с детьми в Алтайском крае в 2016 году направили свыше 4,8 млрд рублей. В 2017 году эти расходы превысят 5,1 млрд рублей.