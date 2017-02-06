МИД: статья WSJ о планах США ослабить альянс РФ и Ирана — спекуляции

Замминистра иностранных иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал спекулятивной публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что администрация США якобы собирается «вбить клин» в отношениях между Россией и Ираном.

«Wall Street Journal и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных спекуляций и безосновательных инсинуаций и попыток отравить атмосферу в отношениях. Соответственно у нас и отношение такое к этому изданию», — приводит ТАСС слова замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Он также пояснил, что Москва сожалеет о решении властей США ввести новые санкции в отношении Ирана. «Мы всегда фиксировали позицию, что санкции не являются приемлемым, подходящим инструментом решения тех или иных вопросов», — подчеркнул Сергей Рябков.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится о стратегии, якобы разрабатываемой командой президента США Дональда Трампа, которая нацелена на ослабление военного и дипломатического альянса между Россией и Ираном.