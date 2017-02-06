В Якутии ввели новый праздник - День сына

В Якутии каждое второе воскресенье апреля будут праздновать День сына. Указ о новом празднике подписал глава республики Егор Борисов, сообщает ИА YakutiaMedia.

С такой идеей ранее обратились к властям члены регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».



Они считают, что ежегодные тематические мероприятия к Дню сына помогут сформировать у детей и подростков образ мужчины, отца семейства, который берет на себя ответственность за семью, женщин, детей, уважительно относится к пожилым людям, служит отечеству.

