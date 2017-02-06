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В Якутии ввели новый праздник - День сына

Власти республики приняли решение отмечать его в апреле

В Якутии каждое второе воскресенье апреля будут праздновать День сына. Указ о новом празднике подписал глава республики Егор Борисов, сообщает ИА YakutiaMedia.

С такой идеей ранее обратились к властям члены регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». 

Они считают, что ежегодные тематические мероприятия к Дню сына помогут сформировать у детей и подростков образ мужчины, отца семейства, который берет на себя ответственность за семью, женщин, детей, уважительно относится к пожилым людям, служит отечеству.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Якутии ввели новый праздник - День сына

Власти республики приняли решение отмечать его в апреле

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