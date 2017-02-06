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Тяжелая американская военная бронетехника прибыла в Эстонию

На станцию Тапа были доставлены четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley

Тяжелая техника пехотной роты первого батальона бронетанкового полка армии США прибыла на станцию Тапа на севере Эстонии.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на главный штаб эстонских Сил обороны, личный состав роты прибыл на минувшей неделе в пятницу, 3 февраля.

Сейчас ведется разгрузка техники — четырех танков M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

Прибывшие военнослужащие заменят роту 503-го пехотного полка 173-й воздушно-десантной бригады, которая в рамках ротации прибыла в Эстонию в сентябре 2016 года. 

Ротация военнослужащих США в Эстонии проводится в рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решительность»), которая направлена на усиление восточного фланга НАТО.

Напомним, летом этого года на саммите НАТО в Варшаве лидеры государств — членов альянса приняли решение о размещении многонациональных батальонов в странах Балтии и Польше на основе ротации.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Тяжелая американская военная бронетехника прибыла в Эстонию

На станцию Тапа были доставлены четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley

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