Ученые исследуют влияние ГЭС на реке Селенге на экосистему Байкала

Иркутские ученые в 2017 году будут изучать влияние строительства гидроэлектростанции на реке Селенге на экосистему Байкала. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.



Объем финансирования программы составляет 91,8 млн рублей. Цель исследований — сделать выводы о том, станет работа ГЭС катастрофой для экологии или же возможна адаптация экосистемы Байкала. На сегодняшний день специалисты пока не могут определить 65% угроз для состояния озера.

В 2016 году для исследований удалось приобрести ряд важных инструментов. Например, барокамеру, которая позволит проводить глубоководные работы на Байкале.

