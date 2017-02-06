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Ученые исследуют влияние ГЭС на реке Селенге на экосистему Байкала

Специалистам предстоит выяснить, является ли станция катастрофичным фактором для состояния озера

Иркутские ученые в 2017 году будут изучать влияние строительства гидроэлектростанции на реке Селенге на экосистему Байкала. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Объем финансирования программы составляет 91,8 млн рублей. Цель исследований — сделать выводы о том, станет работа ГЭС катастрофой для экологии или же возможна адаптация экосистемы Байкала. На сегодняшний день специалисты пока не могут определить 65% угроз для состояния озера. 

В 2016 году для исследований удалось приобрести ряд важных инструментов. Например, барокамеру, которая позволит проводить глубоководные работы на Байкале. 

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Ученые исследуют влияние ГЭС на реке Селенге на экосистему Байкала

Специалистам предстоит выяснить, является ли станция катастрофичным фактором для состояния озера

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