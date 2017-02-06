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Первый в России ночной лыжный марафон пройдет в Вологодской области

Состязания станут пятым этапом Кубка лыжных марафонов Вологодской области в нынешнем сезоне

Первый в России ночной лыжный марафон проведут в Вологодской области. Мероприятие состоится 25 февраля на стадионе «Локомотив». Соревнования войдут в программу Кубка лыжных марафонов Вологодской области, сообщили организаторы сообщества «ВологдаМарафон».

По словам организаторов, для участников подготовят мощные фонари с дальностью свечения до 400 метров. В настоящий момент ведется подготовка трассы. Круг протяженностью 10 км готовится с помощью ратрака — специального транспортного средства на гусеничном ходу, используемого для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс. 

Для женщин дистанция составит 30 км. Кроме того, в программу включат полумарафон — 30 км для мужчин и 20 км для женщин.

«В момент старта в воздухе зависнет квадрокоптер, который заснимет происходящее. Реальное видео первых километров марафона дополнит съемка с Бурана», — цитирует организаторов мероприятия ИА Flashnord.

Отмечается, что состязания станут пятым этапом Кубка лыжных марафонов Вологодской области в нынешнем сезоне.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Первый в России ночной лыжный марафон пройдет в Вологодской области

Состязания станут пятым этапом Кубка лыжных марафонов Вологодской области в нынешнем сезоне

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