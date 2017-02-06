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ФАС одобрила сделку по покупке «МегаФоном» 63,8% акций Mail.ru Group

Предварительно, общая сумма сделки составит $740 млн

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке ПАО «МегаФон» 63,8% голосующих акций Mail.ru Group, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предположительно, сумма сделки составит $740 млн, из них $640 млн будут выплачены в момент закрытия сделки, еще $100 млн должны быть выплачены через год после закрытия в виде отложенного платежа, сообщает ТАСС.

Сейчас 63,8% голосов в Mail.ru (15,2% экономического интереса) и 56,32% акций «МегаФона» принадлежат USM Holdings Алишера Усманова.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

ФАС одобрила сделку по покупке «МегаФоном» 63,8% акций Mail.ru Group

Предварительно, общая сумма сделки составит $740 млн

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