Генпрокуратура РФ объяснила отказ Киеву в задержании Януковича

Генпрокуратура России ответила отказом на официальное ходатайство Киева о временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича, посчитав преследование бывшего президента Украины политически мотивированным. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ведомства Александр Куренной.



По словам Куренного, ходатайства о временном задержании экс-президента Украины, связанные с проведением в стране досудебных расследований по ряду уголовных производств в отношении Януковича, поступали из Киева в 2015 и 2016 годах, передает «РИА Новости».

Куренной добавил, что решение отказать в удовлетворении запросов украинской стороны было вынесено в соответствии с п. 2 ст. 3 Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, которая позволяет не осуществлять выдачу подозреваемого, если преступление, в отношении которого эта выдача запрашивается, «рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением», напоминает телеканал «Звезда».



Украинская сторона была проинформирована о соответствующем решении.



Напомним, на Украине против Виктора Януковича, уехавшего в Россию после государственного переворота, было открыто уголовное дело по факту убийств во время событий на майдане.



В адвокатском объединении Aver Lex заявили, что приехать на допрос в Киев Янукович не может из-за угрозы его жизни, однако готов дать показания на территории России.



В свою очередь, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что бывшему президенту Виктору Януковичу на территории страны ничего не угрожает.

