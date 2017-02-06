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Генпрокуратура РФ объяснила отказ Киеву в задержании Януковича

В надзорном ведомстве посчитали преследование экс-президента Украины политически мотивированным

Генпрокуратура России ответила отказом на официальное ходатайство Киева о временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича, посчитав преследование бывшего президента Украины политически мотивированным. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По словам Куренного, ходатайства о временном задержании экс-президента Украины, связанные с проведением в стране досудебных расследований по ряду уголовных производств в отношении Януковича, поступали из Киева в 2015 и 2016 годах, передает «РИА Новости».

Куренной добавил, что решение отказать в удовлетворении запросов украинской стороны было вынесено в соответствии с п. 2 ст. 3 Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, которая позволяет не осуществлять выдачу подозреваемого, если преступление, в отношении которого эта выдача запрашивается, «рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением», напоминает телеканал «Звезда».

Украинская сторона была проинформирована о соответствующем решении.

Напомним, на Украине против Виктора Януковича, уехавшего в Россию после государственного переворота, было открыто уголовное дело по факту убийств во время событий на майдане.

В адвокатском объединении Aver Lex заявили, что приехать на допрос в Киев Янукович не может из-за угрозы его жизни, однако готов дать показания на территории России.

В свою очередь, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что бывшему президенту Виктору Януковичу на территории страны ничего не угрожает.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Генпрокуратура РФ объяснила отказ Киеву в задержании Януковича

В надзорном ведомстве посчитали преследование экс-президента Украины политически мотивированным

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