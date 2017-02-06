В Коми оштрафовали ТСЖ за нарушение прав потребителей

В Коми товарищество собственников жилья «Крепость» оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение прав потребителей. Компания выставляла неверные счета на оплату ЖКУ.

Уличить их удалось благодаря собственникам жилья, которые пожаловались в госжилинспекцию. В платежках сотрудники ТСЖ не указывали сведения о показаниях общедомовых приборов учета тепла, горячего и холодного водоснабжения.



Во время проверки отсутствие в платежных документах необходимых сведений было подтверждено, что является нарушением закона о защите прав потребителей, сообщает ИА «Комиинформ». Отмечается, что ТСЖ безуспешно пыталось оспорить решение суда.