Вынесен первый приговор по «Пакету Яровой» за недоносительство

Первый приговор по статье «Несообщение о преступлении», которая входит в «пакет Яровой», вынес Кировский районный суд Астрахани. Присяжные признали виновным местного жителя Улукбека Гафурова и приговорили его к штрафу в 70 тыс. рублей. Судом было установлено, что Гафуров знал о том, что его знакомый Равшан Акбаров, гражданин Киргизии, прошел подготовку в лагере боевиков и воевал на стороне террористов, однако не сообщил об этом в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по материалам управления ФСБ по Астраханской области. Акбаров в декабре 2016 года был признан виновным в участии в незаконном вооруженном бандформировании и приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом Ростова-на-Дону к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

«Пакет Яровой» — статья, предусматривающая ответственность за несообщение о ряде преступлений, была внесена в УК в рамках «антитеррористического пакета Яровой». Одним из его авторов стала депутат Госдумы Ирина Яровая.