ГД отреагировала на призыв ввести военное положение в Донбассе

В Госдуме отреагировали на слова Юлии Тимошенко о необходимости введения военного положения в Донбассе. Лидер партии «Батькивщина» пытается поднять свой низкий политический рейтинг и заручиться поддержкой европейских политиков. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.



«Я думаю, что идет борьба между политическими элитами в части возможного передела власти на Украине. Очевидно, что согласованности действий у них нет, но каждый пытается себя проявить в свете, выгодном не для украинского народа, а для Запада», — сказал депутат, передает «Лента.ру».



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