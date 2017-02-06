Тепловые потери в российских системах теплоснабжения составляют 30%

Тепловая инфраструктура в России изношена на 70%, при этом уровень технических потерь достигает 30%, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе парламентских слушаний в понедельник.



По его словам, сейчас в системе централизованного теплоснабжения на ТЭЦ вырабатывается около 50% тепла для снабжения жителей страны.

«Эта сфера одна из самых проблемных, слабо модернизированных, экономически неэффективных, инвестиционно непривлекательных. Износ тепловой инфраструктуры в стране достигает 70%… Технические потери в сетях составляют порядка 30%», — приводит «РИА Новости» заявление Павла Завального.

При этом в презентации замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко указано, что отпуск тепла в централизованных системах теплоснабжения за последние 30 лет упал почти в два раза, при этом существует избыток тепловой энергии. Загруженность ТЭЦ составляет не более 30% от установленной мощности, а котельных — 15%.