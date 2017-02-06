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Понедельник,
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Тепловые потери в российских системах теплоснабжения составляют 30%

По словам главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, эта сфера является одной из самых проблемных и инвестиционно непривлекательных в РФ

Тепловая инфраструктура в России изношена на 70%, при этом уровень технических потерь достигает 30%, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе парламентских слушаний в понедельник.

По его словам, сейчас в системе централизованного теплоснабжения на ТЭЦ вырабатывается около 50% тепла для снабжения жителей страны.

«Эта сфера одна из самых проблемных, слабо модернизированных, экономически неэффективных, инвестиционно непривлекательных. Износ тепловой инфраструктуры в стране достигает 70%… Технические потери в сетях составляют порядка 30%», — приводит «РИА Новости» заявление Павла Завального.

При этом в презентации замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко указано, что отпуск тепла в централизованных системах теплоснабжения за последние 30 лет упал почти в два раза, при этом существует избыток тепловой энергии. Загруженность ТЭЦ составляет не более 30% от установленной мощности, а котельных — 15%.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Тепловые потери в российских системах теплоснабжения составляют 30%

По словам главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, эта сфера является одной из самых проблемных и инвестиционно непривлекательных в РФ

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