Девушка в наушниках погибла под колесами электрички в Петербурге

Девушка-подросток угодила под колеса электропоезда, перебегая железнодорожные пути в Санкт-Петербурге. В момент перехода она была в наушниках и не заметила приближающийся электропоезд.

ЧП произошло на перегоне между станциями Лахта и Новая деревня утром 6 февраля. Как сообщают «Дни.Ру», девушка переходила пути под запрещающий сигнал светофора и соответствующее звуковое оповещение. Электропоезд подавал ей сигналы, однако из-за музыки в наушниках 16-летняя девушка их не услышала, сообщает «Федеральное агентство новостей». Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось, от полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства гибели подростка.