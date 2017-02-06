Особую экономическую зону в Тверской области передали в частные руки. Документ об изменении порядка финансирования ОЭЗ в Конаковском районе подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, обязательства по строительству объектов на территории ОЭЗ переданы имеющемуся ключевому инвестору. Компания должна возвести инженерную, транспортную, социальную и инфраструктуру туристско-рекреационного типа за счет собственных средств.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», решение было принято для оптимизации средств бюджета региона и повышения эффективности их использования.

Особая экономическая зона в Конаковском районе была создана в 2015 году. Здесь планировалось построить круглогодичный курортный комплекс мирового уровня.