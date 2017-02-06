Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Особую экономическую зону в Тверской области передали в частные руки

Развивать ОЭЗ теперь будет инвестор за счет собственных средств

Особую экономическую зону в Тверской области передали в частные руки. Документ об изменении порядка финансирования ОЭЗ в Конаковском районе подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, обязательства по строительству объектов на территории ОЭЗ переданы имеющемуся ключевому инвестору. Компания должна возвести инженерную, транспортную, социальную и инфраструктуру туристско-рекреационного типа за счет собственных средств.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», решение было принято для оптимизации средств бюджета региона и повышения эффективности их использования.

Особая экономическая зона в Конаковском районе была создана в 2015 году. Здесь планировалось построить круглогодичный курортный комплекс мирового уровня.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Особую экономическую зону в Тверской области передали в частные руки

Развивать ОЭЗ теперь будет инвестор за счет собственных средств

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке