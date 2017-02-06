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Власти Крыма ввели карантин из-за вспышки АЧС в Советском районе

Заболевание обнаружили у домашних свиней в подсобном хозяйстве

Власти Крыма ввели карантин по африканской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства в селе Лучевое Советского района. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на правительственном портале.

В свою очередь, глава госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов сообщил, что в Советском районе выявили два случая заражения АЧС.

«У нас заболели две свиньи, мы отобрали соответствующие пробы. Случаи были выявлены в Советском районе, там в подсобном хозяйстве было всего две свиньи, и они умерли, больше животных нет», — цитирует Иванова ИА «Крыминформ».

Африканская чума свиней — вирусная болезнь. Впервые она была зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. Согласно Международной классификации заразных болезней животных, данное заболевание относится к числу особо опасных. Для человека вирус АЧС опасности не представляет, однако лечению и вакцинопрофилактике среди животных он не поддается. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Власти Крыма ввели карантин из-за вспышки АЧС в Советском районе

Заболевание обнаружили у домашних свиней в подсобном хозяйстве

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