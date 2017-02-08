Поправки в ГК защитят театральных режиссеров

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ближайший четверг планирует рекомендовать принять во втором чтении поправки в Гражданский кодекс, дающие режиссерам-постановщикам исключительные права на постановку спектакля и ее защиту от искажений. Проект внес глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников «Единая Россия») еще весной прошлого года после консультаций с ведущими московскими театрами.



Крашенинников неоднократно заявлял, что сценические постановки режиссеров нередко используют другие, менее известные лица или театры. Порой они вносят в произведения серьезные изменения, которые искажают творческий замысел. При этом никто не спрашивает у режиссера согласия, не заключает договор и не платит вознаграждение.



В случае принятия поправок будет запрещено без согласия режиссера вносить изменения в постановку, искажать или интерпретировать ее смысл в случае публичного исполнения другим творческим коллективом. Под искажением авторы новеллы понимают изменения, приводящие к извращению смысла или нарушению целостности восприятия постановки при ее публичном исполнении. Режиссеры также смогут запретить вносить изменения в запись постановки.

Кроме того, усиливается и защита смежных прав режиссеров-постановщиков. Постановки спектаклей предлагается относить к особым результатам исполнительской деятельности — они станут объектами смежных прав, независимо от того, исполнялись ли на сцене или были записаны на видео. Так, например, под охрану попадут режиссерские сценарии, где постановка расписана от начала до конца.



Сейчас работа театрального режиссера охраняются лишь в случае записи спектакля или его показа в эфире. Однако в профильном комитете ГД считают, что такой подход нарушает права постановщиков, поскольку их творчество аналогично работе кино- и телережиссеров, чьи права охраняются по закону.

— Ко второму чтению в законопроекте конкретизировано, что исключительное право режиссера-постановщика на работу возникает с 1 января года, следующего за тем, в котором осуществлено первое публичное исполнение, — рассказала «Известиям» замруководителя аппарата комитета по госстроительству Ольга Рузакова.

Исключительные права на постановку будут предоставлены режиссеру в течение всей его жизни, но не менее чем на 50 лет. В случае смерти автора это право перейдет к наследникам, а затем становится частью общественного достояния и может использоваться свободно.

Опрошенные «Известиями» режиссеры считают, что после доработки законопроекта ко второму чтению в нем сохранилось самое главное.



— Изменения обоснованны и разумны, главная идея сохранена, — рассказал «Известиям» художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров.



Главный режиссер Александринского театра Валерий Фокин вошел в рабочую группу по подготовке законопроекта.



— Было огромное количество замечаний от Государственно-правового управления администрации президента, от Верховного суда. Оказалось, что авторские права режиссеров — очень сложный вопрос в юридическом контексте, и приходится идти на какие-то компромиссы, — отметил он.

По его мнению, сохранилось ключевое положение законопроекта: режиссер является автором спектакля, и это будет задокументировно через партитуру постановки, запись спектакля от первой до последней секунды, через аудио и видео.

— И это даст право после премьеры задокументировать уникальность произведения, то есть в случае нарушения режиссерского сценария постановщик сможет предъявить претензии, — объяснил Валерий Фокин.

