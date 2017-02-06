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СМИ: Денисов получит от «Динамо» €1 млн до его перехода в «Локомотив»

Сейчас 32-летний игрок находится в аренде у «железнодорожников»

Полузащитник московского «Динамо» Игорь Денисов, который находится в аренде у столичного «Локомотива», получит от бело-голубых €1 млн до лета 2017 года.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник, футболист с годовым окладом в €4 млн уже договорился с «железнодорожниками» о полноценном контракте и перейдет в «Локомотив» на правах свободного агента.

До истечения соглашения с «Динамо» Денисов получает 50% зарплаты в «Локомотиве», а оставшуюся часть платят бело-голубые. Таким образом, «Динамо» предстоит заплатить полузащитнику еще порядка €1 млн.

32-летний Денисов большую часть карьеры провел в «Зените», за который выступал с 2001 по 2013 год и отыграл в общей сложности более 350 матчей. В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок и дважды Суперкубок страны, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Летом 2013 года Денисов стал футболистом «Анжи», а вскоре перешел в «Динамо».

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

СМИ: Денисов получит от «Динамо» €1 млн до его перехода в «Локомотив»

Сейчас 32-летний игрок находится в аренде у «железнодорожников»

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