Сумма госзакупок за год в Псковской области составила 16 млрд рублей

В 2016 году сумма госзакупок в Псковской области составила 16 млрд рублей. За год было проведено более 1,2 тыс. торгов.



Как сообщил председатель областного комитета по организации госзакупок Сергей Щербаков, большая часть из них — на сумму 11 млрд рублей — приходится на долю электронных аукционов, сообщает Псковское агентство информации.



На госзакупках в 2016 году власти Псковской области сэкономили порядка 950 млн рублей. Щербаков отметил, что в регионе выполнено требование федерального закона об участии не менее 15% субъектов малого предпринимательства в тендерах. При этом активность малого бизнеса остается невысокой.



Напомним, с 1 января 2017 года введено нормирование госзакупок. С этого года планы государственных закупок будут составлять на срок до трех лет.