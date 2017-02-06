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Сумма госзакупок за год в Псковской области составила 16 млрд рублей

При этом региональным властям удалось сэкономить порядка 950 млн рублей

В 2016 году сумма госзакупок в Псковской области составила 16 млрд рублей. За год было проведено более 1,2 тыс. торгов.

Как сообщил председатель областного комитета по организации госзакупок Сергей Щербаков, большая часть из них — на сумму 11 млрд рублей — приходится на долю электронных аукционов, сообщает Псковское агентство информации.

На госзакупках в 2016 году власти Псковской области сэкономили порядка 950 млн рублей. Щербаков отметил, что в регионе выполнено требование федерального закона об участии не менее 15% субъектов малого предпринимательства в тендерах. При этом активность малого бизнеса остается невысокой.

Напомним, с 1 января 2017 года введено нормирование госзакупок. С этого года планы государственных закупок будут составлять на срок до трех лет.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Сумма госзакупок за год в Псковской области составила 16 млрд рублей

При этом региональным властям удалось сэкономить порядка 950 млн рублей

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