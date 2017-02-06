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Понедельник,
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Минфин: оценки рейтинговых агентств оторваны от реальной экономики РФ

Как говорится в сообщении финансового ведомства, агентства руководствуются факторами геополитического характера, снижая суверенный рейтинг России

Минфин РФ обеспокоен оценками кредитоспособности России, выставленными рейтинговыми агентствами, поскольку они оторваны от фундаментальных характеристик экономики страны. Об этом говорится в Основных направлениях государственной долговой политики РФ на 2017–2019 годы, опубликованных министерством в понедельник.

Как отмечается в сообщении Минфина, кредитоспособность Российской Федерации, по мнению рейтинговых агентств, сравнима с показателями Доминиканской Республики и Коста-Рики, хотя стоимость заимствований для этих стран выше. В частности, рейтинговое агентство Fitch дало России низшую оценку инвестиционного рейтинга «BBB-», S&P оценивает его на уровне «ВВ+», а Moody’s — «Ba1».

«С точки зрения оценки кредитоспособности страны аналитики этих агентств поставили Россию в один ряд с такими суверенами, как Доминиканская Республика, Коста-Рика, Республика Сербия, хотя доходности обращающихся на рынках их долговых инструментов на 150–175 базисных пунктов превышают доходности еврооблигаций России», — отмечает министерство.

При этом, снижая оценку суверенных рейтингов России, зарубежные агентства руководствуются факторами геополитического характера, считают в Минфине. «Сложилась парадоксальная ситуация, когда инвесторы и рейтинговые агентства дают противоположные оценки кредитоспособности России», — говорится в документе.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Минфин: оценки рейтинговых агентств оторваны от реальной экономики РФ

Как говорится в сообщении финансового ведомства, агентства руководствуются факторами геополитического характера, снижая суверенный рейтинг России

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