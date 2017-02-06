Минфин: оценки рейтинговых агентств оторваны от реальной экономики РФ

Минфин РФ обеспокоен оценками кредитоспособности России, выставленными рейтинговыми агентствами, поскольку они оторваны от фундаментальных характеристик экономики страны. Об этом говорится в Основных направлениях государственной долговой политики РФ на 2017–2019 годы, опубликованных министерством в понедельник.

Как отмечается в сообщении Минфина, кредитоспособность Российской Федерации, по мнению рейтинговых агентств, сравнима с показателями Доминиканской Республики и Коста-Рики, хотя стоимость заимствований для этих стран выше. В частности, рейтинговое агентство Fitch дало России низшую оценку инвестиционного рейтинга «BBB-», S&P оценивает его на уровне «ВВ+», а Moody’s — «Ba1».

«С точки зрения оценки кредитоспособности страны аналитики этих агентств поставили Россию в один ряд с такими суверенами, как Доминиканская Республика, Коста-Рика, Республика Сербия, хотя доходности обращающихся на рынках их долговых инструментов на 150–175 базисных пунктов превышают доходности еврооблигаций России», — отмечает министерство.

При этом, снижая оценку суверенных рейтингов России, зарубежные агентства руководствуются факторами геополитического характера, считают в Минфине. «Сложилась парадоксальная ситуация, когда инвесторы и рейтинговые агентства дают противоположные оценки кредитоспособности России», — говорится в документе.