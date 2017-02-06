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Качиньский: Украина не войдет в Европу, пока будет восхвалять Бандеру

В Польше не готовы мириться с культом личности человека, который совершил геноцид в отношении поляков

Украина не войдет в Европу в том случае, если продолжит поддерживать культ личности Степана Бандеры — лидера украинских националистов времен Второй мировой войны, заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Мы не можем годами соглашаться, чтобы на Украине строили культ людей, которые совершили геноцид в отношении поляков, и такой, что хоть немцев и трудно было превзойти в жестокости, но они превзошли», — заявил Качиньский в интервью журналу Do Rzeczy. Качиньский имел в виду украинских националистов из запрещенной в России организации ОУН-УПА.

По словам главы партии «Право и справедливость», он говорил об этом президенту Украины. «Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы», — цитируют Качиньского «Дни.Ру».

Какова была реакция Порошенко на это заявление польского политика, Качиньский рассказывать не стал, сказав только, что ответ украинского лидера был «очень сложным».

Нижняя палата парламента Польши приняла постановление летом 2016 года о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. 

11 июля называют Волынской резней — в этот день украинские националисты атаковали одновременно около 150 польских деревень. Польские историки заявляют, что в этот день погибло от 100 тыс. до 130 тыс. человек, и расценивают эту резню как геноцид и этническую чистку.

Степан Бандера — украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма. Начиная с 2014 года его имя и идеи восхваляются на государственном уровне. Так, в рамках действующего в стране закона о декоммунизации Московский проспект в Киеве был переименован в проспект Бандеры.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Качиньский: Украина не войдет в Европу, пока будет восхвалять Бандеру

В Польше не готовы мириться с культом личности человека, который совершил геноцид в отношении поляков

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