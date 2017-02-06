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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Колумбии

Информации о жертвах нет

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части Колумбии. Толчки ощущались в нескольких крупных городах, в том числе в Кали и в столице страны Боготе. Об этом сообщила колумбийская геологическая служба.

В Боготе из-за землетрясения из зданий были эвакуированы школьники и работники некоторых офисов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км к юго-востоку от города Колумбия в провинции Уила, передает «Интерфакс».

«Никаких данных о жертвах и разрушениях в городе Колумбия не поступало. Мы ждем дальнейших новостей», — заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос на своей странице в Twitter.

По данным геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,6, а эпицентр находился на глубине 37,3 км.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Колумбии

Информации о жертвах нет

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