Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Саратовской области отменили введенный из-за АЧС карантин

Ограничительные меры в поселке Мокроус действовали две недели

В поселке Мокроус Саратовской области отменили карантин, введенный ранее из-за африканской чумы свиней (АЧС). Ветеринарам удалось уничтожить очаг опасного заболевания.

При этом в течение шести последующих месяцев будет действовать запрет на вывоз свиней и свиноводческой продукции, не прошедшей тепловую обработку, из поселка. Кроме того, здесь на год запрещено их содержание в хозяйствах, а также разведение дикого кабана и его ввоз в охотничьи угодья.

Напомним, карантина в Мокроусе был введен 23 января. Глава региона Валерий Радаев распорядился изъять всех свиней в очаге и провести убой, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Саратовской области отменили введенный из-за АЧС карантин

Ограничительные меры в поселке Мокроус действовали две недели

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке