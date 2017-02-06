В Саратовской области отменили введенный из-за АЧС карантин

В поселке Мокроус Саратовской области отменили карантин, введенный ранее из-за африканской чумы свиней (АЧС). Ветеринарам удалось уничтожить очаг опасного заболевания.

При этом в течение шести последующих месяцев будет действовать запрет на вывоз свиней и свиноводческой продукции, не прошедшей тепловую обработку, из поселка. Кроме того, здесь на год запрещено их содержание в хозяйствах, а также разведение дикого кабана и его ввоз в охотничьи угодья.

Напомним, карантина в Мокроусе был введен 23 января. Глава региона Валерий Радаев распорядился изъять всех свиней в очаге и провести убой, сообщает ИА «Взгляд-инфо».