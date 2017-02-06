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Пенс: Трамп будет стремиться к новым отношениям с Россией

По словам вице-президента США, глава государства придает первостепенное значение объединению в борьбе с ИГ

Президент США Дональд Трамп стремится выстроить новые отношения с Россией. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс.

«Президент Трамп намерен восстановить лидерство США в мире, а также обновить отношения со странами по всему миру, включая Россию. Он стремится к тому, чтобы начать новые отношения с народом России и его руководством», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Пенса, странам необходимо разрабатывать новые коалиции и партнерские отношения для противостояния радикальным исламистам.

«У России и США есть общий враг — ИГ (запрещенная в России террористическая группировка. — «Известия»). Президент придает первостепенное значение объединению мира и ресурсов США для преследования и уничтожения ИГ», — отметил вице-президент США.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Пенс: Трамп будет стремиться к новым отношениям с Россией

По словам вице-президента США, глава государства придает первостепенное значение объединению в борьбе с ИГ

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