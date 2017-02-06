Экс-руководитель «СТС Медиа» возглавила правление «Союзмультфильма»

И.о. директора студии остается Глеб Давыдов
Бывший генеральный директор «СТС Медиа» Юлиана Слащева возглавила правление киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.
«Председателем правления приказом министерства культуры РФ от 3 февраля 2017 года назначена Юлиана Слащева», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
В материале уточняется, что целью правления — постоянно действующего коллегиально-совещательного органа — является повышение эффективности деятельности киностудии.
Также отмечается, что исполняющим обязанности директора «Союзмультфильма» остается Глеб Давыдов.