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Экс-руководитель «СТС Медиа» возглавила правление «Союзмультфильма»

И.о. директора студии остается Глеб Давыдов

Бывший генеральный директор «СТС Медиа» Юлиана Слащева возглавила правление киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

«Председателем правления приказом министерства культуры РФ от 3 февраля 2017 года назначена Юлиана Слащева», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

В материале уточняется, что целью правления — постоянно действующего коллегиально-совещательного органа — является повышение эффективности деятельности киностудии.

Также отмечается, что исполняющим обязанности директора «Союзмультфильма» остается Глеб Давыдов.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Экс-руководитель «СТС Медиа» возглавила правление «Союзмультфильма»

И.о. директора студии остается Глеб Давыдов

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