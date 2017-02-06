Мосгорсуд оставил под арестом имущество фабрики Roshen в Липецке

Мосгорсуд оставил под арестом до 13 марта имущество кондитерской фабрики украинской компании Roshen в Липецкой области по делу о неправомерном возмещении из бюджета России налога на добавленную стоимость.



«Постановление Басманного суда от 9 декабря оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения», — цитирует слова судьи агентство ТАСС.



Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании.



Срок предварительно следствия по делу также продлен до 13 марта.



Ранее стало известно, что украинская компания Roshen намерена закрыть производство по политико-экономическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланирована на апрель 2017 года.

В связи с прекращением работы фабрики произойдет сокращение 697 работников. При этом в управлении труда и занятости Липецкой области сообщили, что проблем с их трудоустройством не будет.



В мае 2016 года появилась информация, что холдинг «Славянка» может купить липецкую кондитерскую фабрику. Однако в корпорации заявили, что из-за ареста имущества фабрики, который был наложен Следственным комитетом РФ в рамках уголовного дела, продать ее невозможно.



АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» является единственным российским активом кондитерской корпорации Roshen президента Украины Петра Порошено с 2001 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2015 году составила 1,53 млрд рублей, чистый убыток — 62,68 млн рублей.

