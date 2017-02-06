Экспоцентр увеличил долю в банке «Пересвет»

Принадлежащее Торгово-промышленной палате России АО «Экспоцентр» увеличило долю в банке «Пересвет» с 24,36 до 42,33% в рамках дополнительной эмиссии акций банка путем конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

Доли других акционеров при этом снизились: у религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)» доля снизилась до 27,46% с прежних 36,54%; доля ООО «Согласие» — до 9,41% с 12,38%, а доля ООО «Содействие» уменьшилась до 9,89% с 13,17%, уточняет ТАСС.

В октябре ЦБ РФ сроком на полгода ввел в «Пересвете» временную администрацию, а также наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Ситуация была признана страховым случаем.



