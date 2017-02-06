Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Экспоцентр увеличил долю в банке «Пересвет»

Доли других акционеров при этом снизились

Принадлежащее Торгово-промышленной палате России АО «Экспоцентр» увеличило долю в банке «Пересвет» с 24,36 до 42,33% в рамках дополнительной эмиссии акций банка путем конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

Доли других акционеров при этом снизились: у религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)» доля снизилась до 27,46% с прежних 36,54%; доля ООО «Согласие» — до 9,41% с 12,38%, а доля ООО «Содействие» уменьшилась до 9,89% с 13,17%, уточняет ТАСС.

В октябре ЦБ РФ сроком на полгода ввел в «Пересвете» временную администрацию, а также наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Ситуация была признана страховым случаем.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Экспоцентр увеличил долю в банке «Пересвет»

Доли других акционеров при этом снизились

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке