Жителя Тагила задержали за продажу полицейскому шпионского брелока

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за незаконную продажу полицейскому шпионского брелока. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СУ СК РФ.

По версии следствия, в ноябре прошлого года в кафе железнодорожного вокзала Нижнего Тагила задержали молодого человека, который пытался продать полицейскому шпионское устройство, продажа которого запрещена УК РФ.

Устройство представляет собой брелок со встроенным видеорегистратором и микрофоном. По факту незаконной продажи следователи возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Расследование дела продолжается, передает TagilCity.ru.