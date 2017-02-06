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Жителя Тагила задержали за продажу полицейскому шпионского брелока

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за незаконную продажу полицейскому шпионского брелока. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СУ СК РФ.

По версии следствия, в ноябре прошлого года в кафе железнодорожного вокзала Нижнего Тагила задержали молодого человека, который пытался продать полицейскому шпионское устройство, продажа которого запрещена УК РФ.

Устройство представляет собой брелок со встроенным видеорегистратором и микрофоном. По факту незаконной продажи следователи возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Расследование дела продолжается, передает TagilCity.ru.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Жителя Тагила задержали за продажу полицейскому шпионского брелока

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

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